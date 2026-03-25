Mal y de malas: Anthony Martial, separado de Rayados por indisciplina

Enrique Gómez

A menos que haya un cambio milagroso en el cierre de la temporada, Anthony Martial va que vuela para convertirse en uno de los fichajes más decepcionantes de los últimos tiempos en la Liga MX.

Y es que, como si su rendimiento en la cancha no fuera suficientemente delusorio, el futbolista incurrió en indisciplina y en una falta de respeto para el técnico Nicolás Sánchez y el resto de sus compañeros.

¿Qué hizo el exjugador del Manchester United?

De acuerdo con RG La Deportiva, el atacante de 30 años no quiso entrar a la cancha en el partido contra las Chivas por la Jornada 12. Durante los calentamientos, el atacante decidió irse a sentar y renunciar a toda posibilidad de ingresar al campo, esto como una portesta contra el propio estratega, quien decidió ingresar a otros jugadores antes que al francés. Este desplante fue visto como una fuerte falta de compromiso, por lo que a partir de este día, el futbolista no entrenó junto al resto del grupo.

¡Por esta razón Antony Martial fue apartado del grupo en el entrenamiento de este miércoles con Rayados! 🚨🇫🇷#Rayados #LigaMX pic.twitter.com/QjW7lUgcmW — RG La Deportiva (@rg690) March 25, 2026

Hasta nuevo aviso, Martial se mantendrá marginado del primer equipo y a la espera de la decisión que se tome acerca de su futuro, aunque, cabe recordar, todavía le queda un año de contrato en el club.

Desde su llegada al Monterrey en el pasado Apertura 2025, Martial suma 20 partidos, tres asistencias y únicamente un gol (en la victoria 5-1 frente a Mazatlán), además solo ha visto dos partidos como titular en este Clausura 2026, mismo en el que únicamente ha visto actividad en cinco encuentros.

Martial, quien tuvo algunas molestias físicas, llevaba cinco partidos seguidos sin ser convocado y cuando al fin estuvo contemplado para jugar, el atacante decidió quedarse en la banca, según los reportes.

¿Habrá reconciliación? En este momento, el Monterrey no está en posición de marginar a sus figuras, pues además de toda la incertidumbre directiva, el equipo marcha 9° en el Clausura 2026.