Rayados, el 'gigante' que se desinfla en la Liga MX

Héctor Cantú

El camino de Rayados de Monterrey continúa

en forma descendente luego de haber perdido ante Chivas por 3-2 en un partido con un final dramático.

Si bien hay mejoría en el equipo regio, los resultados comienzan a poner en peligro las aspiraciones del equipo de poder competir por el título en este torneo.

Luego de doce jornadas disputadas en la Liga MX, Rayados está fuera de puestos de clasificación luego de haber sumado su tercer partido al hilo sin victoria.

Con el último, son seis descalabros en la presente campaña, un número que no se veía en el palmarés del equipo desde hace seis años.

Desde el Apertura 2019 Rayados no acumulaba más de cinco derrotas en un mismo torneo. En aquella ocasión, Monterrey perdió contra América, San Luis, Santos, Juárez, Necaxa, Tigres y Querétaro, dejando su peor registro en cuatro partidos consecutivos sin victoria.

El problema para Rayados es que aún le quedan cinco partidos por disputar en esta campaña ante rivales como San Luis, Atlas y Pachuca (sus tres próximos duelos) que podrían hacer más crítico el presente del equipo comandado por Nico Sánchez.

Por ahora se asoma la fecha FIFA para Rayados, un momento que servirá para reajustar los engranes y dar la vuelta para el cierre del torneo donde está en juego la clasificación a la Liguilla.