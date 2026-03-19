Tigres no quiere ser como Rayados y Pumas

Enrique Gómez

Para que la refriega entre la Liga MX y la MLS sea total en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, Tigres tiene que hacer la hombrada contra el FC Cincinnati

No es que sea una proeza vencer a un equipo de esta misma confederación en el ‘Volcán’, pero sí que lo es hacerlo por cuatro goles de diferencia. En el vestidor ‘felino’ se repiten que este grupo se ha curtido en fases de eliminación directa y que saben remontar, pero lo que requieren en este partido de vuelta por los cuartos de final parece mucho pedir, incluso para uno de los planteles más completos de México.

Aunque, si lo logran, es casi seguro que tendremos cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS en los cuartos de final de la ‘Concachampions’, los cuales se disputarán, a doble partido, entre el 7 y el 16 de abril.

"Si hay un equipo que puede remontar ese es Tigres" Guido Pizarro y Nahuel Guzmán apelaron a la mística del club para la vuelta de la 'CONCA'

Los equipos clasificados al momento a la siguiente ronda del certamen:

· Toluca (MX)

· Cruz Azul (MX)

· Los Angeles FC (MLS)

· América (MX)

· Nashville (MLS)

· Seattle Sounders (MLS)

Los últimos dos partidos de los octavos de final se disputan este día:

· Mount Pleasant vs LA Galaxy (0-3 el global)

· Tigres vs FC Cincinnati (0-3 el global)

¿Cuándo ganó cada equipo su primer título de Liga MX?

El ganador de la serie que concluye en el Caribe enfrentará al Toluca en la siguiente ronda, mientras que el equipo que se clasifique en Nuevo León se medirá al Seattle Sounders. Es decir, si clasifican el Galaxy y Tigres, habrá cuádruple enfrentamiento entre clubes mexicanos y estadunidenses en la siguiente ronda.

La Copa de Campeones de CONCACAF no es la especialidad de Tigres, pero buscarán no correr la misma suerte que su archirrival Monterrey y Pumas, los únicos dos clubes mexicanos eliminados en esta edición.