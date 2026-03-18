Toluca es mucho Diablo en 'El Infierno'

Héctor Cantú

Los Diablos Rojos del Toluca se unieron a los cuartofinalistas de la Concacaf Champions Cup, luego de vencer, por goleada de 4-0 a San Diego FC.

El equipo escarlata demostró por qué está convertido en uno de los equipos de época del futbol mexicano y en casa, aniquiló las aspiraciones del equipo de la MLS de poder repetir una victoria, como en el juego de ida.

¡Doblete de Jesús Angulo! ⚽ ⚽ pic.twitter.com/XsB5AxJefa — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

Jesús Angulo fue el gran héroe de la noche mexiquense luego de despacharse con un doblete que liquidó al representativo de la MLS.

Primero, al 43 luego de una serie de rebotes dentro del área que solo necesitó de la presencia del futbolista para empujar el balón al fondo de las redes.

Después, el goleador Paulinho quien marcó uno de los mejores goles del torneo al definir de ‘taquito’, también dentro del área y a la salida del arquero californiano.

¡Angulo define adentro del área y empata el global para Toluca! pic.twitter.com/z1iwxOdRTJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

Tres minutos después, apareció de nueva cuenta Angulo para finiquitar una jugada luego de una serie de rebotes dentro del área que dejó al guardameta Ferree fuera de acción para impedir la caída de su arco.

El volante por izquierda, Jesús Gallardo encontró las redes para poner cifras definitivas al encuentro.

Con este resultado, el Toluca se medirá en los cuartos de final al ganador de la eliminatoria entre Montagua y el LA Galaxy.