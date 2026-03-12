Publicación: jueves 12 de marzo de 2026

EFE

Toluca, el equipo más equilibrado, enfrenta al vulnerable Atlas

Se espera que el equipo mexiquense discuta el liderato en este jornada

El campeón Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, intentará ante el Atlas alargar su condición de único invicto en la undécima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Los 'Diablos Rojos' son favoritos para derrotar este sábado al Atlas, que dirige el también argentino Diego Cocca, que viene de caer en ante el Guadalajara y que es séptimo e la competencia, con 16 puntos.

¿Tu equipo de la Liga MX tiene más títulos cortos o largos?

Tijuana → 0 largos y 1 corto | 1 título en total
Puebla → 2 largos y 0 cortos | 2 títulos en total
Atlas → 1 largo y 2 cortos | 3 títulos en total
Necaxa → 2 largos y 1 corto | 3 títulos en total
Monterrey → 0 largos y 5 cortos (contando el México 1986) | 5 títulos en total
Santos Laguna → 0 largos y 6 cortos | 6 títulos en total
Pachuca → 0 largos y 7 cortos | 7 títulos en total
Pumas → 3 largos y 4 cortos | 7 títulos en total
Tigres → 2 largos y 6 cortos | 8 títulos en total
Club León → 5 largos y 3 cortos | 8 títulos en total
Cruz Azul → 6 largos y 3 cortos (contando el México 1970) | 9 títulos en total
Toluca → 3 largos y 9 cortos | 12 títulos en total
Chivas → 9 largos y 3 cortos | 12 títulos en total
América → 7 largos y 9 cortos (contando el PRODE 85) | 16 títulos en total

El Toluca, segundo del torneo, con 24 y a uno del líder Cruz Azul, es el conjunto más equilibrado entre los 18 competidores y tiene la mejor diferencia de goles: +12.

El Atlas, en cambio, tiene la peor defensiva (15 goles recibidos) de entre los 10 primeros lugares del torneo.

Su zaga, liderada por el uruguayo Andrés Pereira es la más segura con sólo cinco tantos recibidos en 10 partidos. Su delantera, comandada por el portugués Paulinho, es la tercera más efectiva con 17 goles anotados.

Toluca, el tercer club más valioso de toda la Copa de Campeones de CONCACAF

7. Monterrey (MX) → 60 millones de euros
6. Los Ángeles FC (MLS) → 68 millones de euros
5. Tigres UANL (MX) → 68 millones de euros
4. Cruz Azul (MX) → 72 millones de euros
3. Deportivo Toluca (MX) → 82 millones de euros
2. Inter Miami (MLS) → 84 millones de euros
1. Club América (MX) → 98 millones de euros

