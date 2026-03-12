Toluca, el equipo más equilibrado, enfrenta al vulnerable Atlas

EFE

El campeón Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, intentará ante el Atlas alargar su condición de único invicto en la undécima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Los 'Diablos Rojos' son favoritos para derrotar este sábado al Atlas, que dirige el también argentino Diego Cocca, que viene de caer en ante el Guadalajara y que es séptimo e la competencia, con 16 puntos.

El Toluca, segundo del torneo, con 24 y a uno del líder Cruz Azul, es el conjunto más equilibrado entre los 18 competidores y tiene la mejor diferencia de goles: +12.

El Atlas, en cambio, tiene la peor defensiva (15 goles recibidos) de entre los 10 primeros lugares del torneo.

Su zaga, liderada por el uruguayo Andrés Pereira es la más segura con sólo cinco tantos recibidos en 10 partidos. Su delantera, comandada por el portugués Paulinho, es la tercera más efectiva con 17 goles anotados.