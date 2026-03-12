Preocupación en Toluca y en la Selección por la rodilla de Marcel Ruiz

Héctor Cantú

La jornada de la Concacaf Champions Cup ha sido muy dura para los jugadores de los equipos mexicanos que buscan un lugar para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Horas después de que se confirmara que Luis Ángel Malagón, portero del América, se perdería la Copa del Mundo por una lesión en el talón de Aquiles, las alarmas volvieron a encenderse con Marcel Ruiz.

🚨 ¡NO BUENO, MARCEL RUIZ ENCIENDE LAS ALARMAS! 🚨



Aparatosa lesión de Marcel Ruiz, salió del campo caminando pero pidió su cambio. Se espera el parte médico. #CONCACAF pic.twitter.com/lXfFXpt8hf — FOX (@somos_FOX) March 12, 2026

El futbolista del Toluca se lesionó durante el partido ante San Diego FC durante el juego de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Corría el minuto 37 de tiempo corrido, cuando en la disputa por un balón ante el defensa central Manu Duah, su rodilla hizo un movimiento antinatural, obligando al cuerpo médico del equipo rojo a entrar con rapidez al campo.

La cara de desconcierto y preocupación de Marcel Ruiz fue evidente ante el dolor producido luego de la jugada.

Al finalizar el encuentro, el entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, confirmó que la rodilla de Ruiz está estable y será hasta este jueves, cuando se le practiquen las pruebas médicas correspondientes, cuando se logre determinar la gravedad de la lesión.

Marcel Ruiz se ha convertido en un inamovible de la Selección Mexicana pues desde 2025, en la Copa Oro, ha disputado 14 partidos con el combinado dirigido por Javier Aguirre.