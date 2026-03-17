"Si hay un equipo que puede remontar ese es Tigres"

EFE

Si hay un equipo mexicano que puede dar vuelta a los resultados adversos es Tigres, al menos así lo consideró el técnico Guido Pizarro.

Justo a eso apelará el equipo 'felino' en la vuelta de los octavos de la Copa de Campeones de Concacaf ante el Cincinnati estadounidense, donde acarrea una desventaja de 3-0, que para muchos parece condenatoria.

"Si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros. Esperamos hacer un partido perfecto para lograr el pase a cuartos", afirmó el técnico en conferencia de prensa previo al partido en el 'Volcán'.

Tigres, el mejor equipo de México en los últimos 15 años, con seis títulos de liga y cuatro finales más, fue goleado por los estadounidenses en el duelo de ida y están con todo en contra para acceder a cuartos de final.

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Pizarro aceptó que la contundencia será clave y sus jugadores saldrán a hacerse sentir desde el comienzo.

"Desde el primer minuto tenemos que buscar el gol, aunque nos ocupa no darle oportunidad de nada al rival; debemos ser contundentes sin dar chance al rival", señaló.

El técnico explicó a los medios que en Tigres hay un sentido de la autocrítica y la exigencia es grande, lo cual esperan confirmar este jueves.

El guardameta argentino Nahuel Guzmán apoyó a la idea del entrenador de que Tigres sabe remontar, algo demostrado por el grupo en varias ocasiones.

"No es algo que solamente sepamos nosotros como jugadores; lo saben los rivales. Si hay un equipo que puede dar vuelta a una situación como esta que tenemos, somos nosotros. Es una garantía y un extra que el entorno y los rivales lo vean", explicó.