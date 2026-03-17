Publicación: miércoles 18 de marzo de 2026

EFE

"Si hay un equipo que puede remontar ese es Tigres"

Guido Pizarro y Nahuel Guzmán apelaron a la mística del club para la vuelta de la 'CONCA'

Si hay un equipo mexicano que puede dar vuelta a los resultados adversos es Tigres, al menos así lo consideró el técnico Guido Pizarro.

Justo a eso apelará el equipo 'felino' en la vuelta de los octavos de la Copa de Campeones de Concacaf ante el Cincinnati estadounidense, donde acarrea una desventaja de 3-0, que para muchos parece condenatoria.

"Si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros. Esperamos hacer un partido perfecto para lograr el pase a cuartos", afirmó el técnico en conferencia de prensa previo al partido en el 'Volcán'.

Tigres, el mejor equipo de México en los últimos 15 años, con seis títulos de liga y cuatro finales más, fue goleado por los estadounidenses en el duelo de ida y están con todo en contra para acceder a cuartos de final.

¿Cuáles son los estadios de la Liga MX más cercanos entre sí?

10. Victoria (Necaxa) → Nou Camp (León): 107 km
9. Cuauhtémoc (Puebla) → Azteca (América): 106 km
8. Azteca (América) → Hidalgo (Pachuca): 98 km
7. Hidalgo (Pachuca) → Olímpico Universitario (Pumas): 97 km
6. Olímpico Universitario (Pumas) → Cuauhtémoc (Puebla): 69 km
5. Nemesio Diez (Toluca) → Azteca (América): 54 km
4. Olímpico Universitario (Pumas) → Nemesio Diez (Toluca): 50 km
3. AKRON (Chivas) → Jalisco (Atlas): 14 km
2. BBVA (Rayados) → Universitario (Tigres): 9 km
1. Azteca (América) → Olímpico Universitario (Pumas): 5 km

Pizarro aceptó que la contundencia será clave y sus jugadores saldrán a hacerse sentir desde el comienzo.

"Desde el primer minuto tenemos que buscar el gol, aunque nos ocupa no darle oportunidad de nada al rival; debemos ser contundentes sin dar chance al rival", señaló.

El técnico explicó a los medios que en Tigres hay un sentido de la autocrítica y la exigencia es grande, lo cual esperan confirmar este jueves.

El guardameta argentino Nahuel Guzmán apoyó a la idea del entrenador de que Tigres sabe remontar, algo demostrado por el grupo en varias ocasiones.

"No es algo que solamente sepamos nosotros como jugadores; lo saben los rivales. Si hay un equipo que puede dar vuelta a una situación como esta que tenemos, somos nosotros. Es una garantía y un extra que el entorno y los rivales lo vean", explicó.

Juntando títulos de Liga MX y CONCACAF, ¿quiénes son los más grandes?

7. Pumas: 10 títulos (7 Ligas y 3 CONCACAF)
6. Monterrey: 10 títulos (5 Ligas y 5 CONCACAF)
5. Pachuca: 13 títulos (7 Ligas y 6 CONCACAF)
4. Chivas: 14 títulos (12 Ligas y 2 CONCACAF)
3. Toluca: 14 títulos (12 Ligas y 2 CONCACAF)
2. Cruz Azul: 16 títulos (9 Ligas y 7 CONCACAF)
1. América: 23 títulos (16 Ligas y 7 CONCACAF)

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