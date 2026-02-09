Guido Pizarro sabe que Rodrigo Aguirre será de "gran ayuda" para Tigres

Redacción FOX Deportes

Guido Pizarro, entrenador de Tigres, dijo este lunes que la llegada del uruguayo Rodrigo Aguirre potenciará el ataque de su equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf y en la Liga MX.

"Es un jugador muy competitivo y con mucha entrega que tiene jerarquía; viene con mucha hambre. A nivel personal y a nivel de grupo será de gran ayuda para tener un gran papel en la liga y la Concacaf", afirmó el técnico.

Aguirre es un delantero de 31 años que hasta el inicio del Clausura local jugaba para el América, equipo con el que obtuvo un título de liga.

Pizarro reconoció que el arribo del seleccionado uruguayo dará mayor dimensión al ataque de los felinos que este martes recibirán al Forge FC, de la Canadian Premier League, en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.