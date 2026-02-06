Tigres tuvo un demoledor viernes por la noche en el 'Volcán'

Hiram Marín

Tigres firmó una noche demoledora en el Universitario al golear 5-1 a Santos Laguna, imponiendo condiciones desde el ritmo y la intensidad.

Lucas Di Yorio abrió el marcador al minuto 35 tras un error en la salida visitante, y aunque Santos intentó reaccionar, el dominio felino fue constante. Joaquim igualó al 39’ con un remate de cabeza, y Edgar López dio vuelta al marcador al 43’, cerrando un primer tiempo completamente inclinado hacia los locales.

En la segunda mitad, el control de Tigres se acentuó y el partido comenzó a romperse. Ángel Correa convirtió desde el manchón penal al minuto 61 para el 3-1, confirmando la superioridad auriazul. Diego Lainez amplió la ventaja al 72’ con un disparo potente tras una jugada colectiva, y el duelo quedó sentenciado mucho antes del silbatazo final.

La goleada se cerró al 78’, cuando Diego Sánchez aprovechó una asistencia de Ozziel Herrera para marcar el quinto tanto. Tigres manejó el balón, los espacios y los tiempos del partido, atacando con paciencia y defendiendo sin sobresaltos. La diferencia en funcionamiento fue evidente en cada sector del campo durante los 90 minutos.

Mientras los felinos se afianzan en la parte alta de la tabla con este resultado, Santos Laguna volvió a exhibir fragilidad defensiva y falta de respuesta anímica.

El equipo lagunero se cae a pedazos conforme avanza el torneo, acumulando otra derrota dolorosa. Tigres suma confianza y puntos clave, mientras Santos sigue hundiéndose en la clasificación.