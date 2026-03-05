¿Tiene salvación lo de Anthony Martial en la Liga MX?

Enrique Gómez

Nadie esperaba que Anthony Martial pudiera alcanzar los niveles de Andre-Pierre Gignac y aun así, su paso por la Liga MX ha sido decepcionante; completamente intrascendente.

¿Reaccionará en algún momento? Bueno, el calendario y el destino le pusieron el escenario ideal para que pueda ganar todos los créditos de un jalón: el clásico regio de este Clausura 2026 contra Tigres.

Y es que, por más que el atacante francés esté ubicado en la posición número 22 de entre todos los delanteros del futbol mexicano, según la Inteligencia Artificial de Comparisonator y aunque únicamente tiene un gol en 19 partidos con el club mexicano (esto a pesar de su exorbitante sueldo y un carnet que lleva los sellos de equipos como el Manchester United), todo se le perdonará si se luce en el ‘Volcán’.

Solo hay un problema, el futbolista de 30 años está tocado y posiblemente no vea acción.

Los registros de Anthony Martial en la Liga MX son discretísimos:

· 18 partidos en total con el Monterrey

· 4 partidos disputados en el Clausura 2026, uno como titular

· 3 partidos seguidos fuera de la convocatoria por dolor en el hombro

· 1 gol (el 16 de enero ante Mazatlán) en 6 meses con Rayados

Tal vez no sea justo, pero sí es inevitable que cada delantero europeo que llega a Rayados sea comparado con la leyenda viviente de Tigres, Andre-Pierre Gignac (40 años cumplidos en diciembre). Y es que, por más que ‘la Pandilla’ ha intentado fichar al ‘contrapeso’ del marsellés en varias ocasiones, no lo ha conseguido y aunque la contratación se Martial lucía muy prometedora, compararlo con Gignac es un abuso en todo sentido.

Tigres marcha en noveno lugar de la tabla con 13 puntos, misma cantidad que Rayados, pero con peor diferencia de goles. Veremos qué equipo aprovecha el duelo para catapultarse en este Clausura 2026.