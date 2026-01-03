El golazo de Anthony Martial para estrenarse en el futbol mexicano

Enrique Gómez

Sí, fue en un partido amistoso y ante un rival de segunda división. Pero qué golazo de Anthony Martial.

A una semana de iniciar el Clausura 2026, el refuerzo de Rayados que nunca estalló en el Apertura 2025 dejó ver que buscará su revancha este año y también anotar todos esos goles que se le negaron por centímetros.

En la victoria 3-0 sobre Leones Negros en la Copa Pacífica, Martial anotó su primer gol en México.

A los 39 partidos del partido celebrado en el Estadio Jalisco, el delantero francés recibió un balón filtrado por izquierda y aprovechó que los defensas no mostraron rigor. Se adentró al área y con un amague, se separó hacia el fondo y ahí, en la esquina del área chica, bombeó ante la salida del arquero.

Gol de alta calidad el que firmó el exjugador del Manchester United, el segundo en una cuenta que abrió Roberto de la Rosa a los 25 minutos y que cerró el canterano Cristian Reyes al 54’.

Con este triunfo, el equipo que dirige Domenec Torrent se clasificó para disputar la final de la Copa Pacífica (que se jugará un día después, el 4 de enero), ante el ganador del duelo entre Atlas y Chivas.

El Clausura 2026 inicia el 9 de enero y el debut del conjunto regiomontano está marcado para el sábado 10 de enero contra el Toluca, en lo que será una revancha de la derrota 6-2 del torneo pasado.

Ya sin Sergio Ramos, el equipo regiomontano tiene la obligación de buscar el título del futbol mexicano y espera que Martial ascienda como la estrella del equipo, después de un Apertura 2025 en blanco.