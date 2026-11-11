¿Valió la pena? Barbadillo reveló que lo presionaron para darle el '7' a Ángel Correa

Enrique Gómez

Regatear el legendario número 7 de Gerónimo Barbadillo para dárselo a un jugador que estuvo menos de un año en el club pasará a la historia como un error para Tigres, sobre todo ahora que el mismo ‘Patrulla’ reveló que fue la propia directiva que lo presionó para ceder su dorsal retirado.

En el marco de la investidura 2026 del Salón de la Fama de Pachuca, el dos veces campeón con Tigres reveló cómo le insistieron para que otorgara públicamente el número a Ángel Correa, quien llegaba al equipo como nuevo fichaje y que ni siquiera cumplió su contrato para irse a River Plate.

“Los dirigentes de CEMEX me presionaron. Me llamaban por teléfono cada día para decirme que iba a venir un jugador, Ángel Correa y le querían dar la camiseta número 7 y yo les dije que para mí no había problema, pero creo que un jugador que va a inserirse en Tigres y le van a dar el número 7 tiene que haber hecho algo futbolísticamente en el nombre de Tigres y él no había hecho nada”, aseveró Barbadillo.

Gerónimo Barbadillo fue obligado a entregar su “7” a Ángel Correa.



“Me presionaron, creo que un jugador tiene que haber hecho algo futbolísticamente en el nombre de los @Tigres y esta persona no ha hecho nada. Le dije espero que le des tantos triunfos como yo”. pic.twitter.com/6uM4QuxGN4 — PressPort (@PressPortmx) November 10, 2026

“Después fui a Monterrey y le di la camiseta a Ángel Correa y le dije ‘espero que tú le des tantos triunfos como yo es los di a la ciudad de Monterrey y a los Tigres, si no, me la devuelves’”, agregó.

Correa solo jugó dos torneos cortos en la Liga MX y vaya que marcó la diferencia con 23 goles en 54 partidos, sin embargo, no levantó ningún título con la institución y tan solo estuvo 11 meses afiliado con el equipo de Nuevo León; es decir, al final no parece haber valorado mucho el número que Tigres sacó del retiro, pensando en un jugador que podría mantenerse mucho tiempo en el club.

De cualquier forma, a Correa le va muy bien en River y la aplicación Comparisonator lo califica como el mejor delantero de la Liga Argentina, así que seguramente está muy conforme con su decisión.