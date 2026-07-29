Ángel Correa solo duró dos partidos en estado óptimo

Héctor Cantú

Aún no se resuelve del todo el tema de los pagos de River Plate a Tigres por la adquisición de Ángel Correa y el futbolista ya se lesionó.

Al equipo Millonario no le duró ni dos partidos el buen sabor de boca de haberse hecho de una figura como Correa que, ante la decisión de regresar al futbol de su país, salió por la puerta de atrás de la Liga MX.

Más de 300 aficionados de Tigres recibieron a Ángel Correa

El argentino se lesionó durante la derrota inesperada de River Plate ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, resultado que empeora la crisis de resultados del equipo rojiblanco comandado por ‘Chacho’ Coudet.

Apenas se ha disputado la segunda fecha del torneo doméstico en Argentina y Correa, uno de los refuerzos de lujo del cuadro rojiblanco ha tenido que ser sustituido por un visible problema en el muslo de la pierna derecha.

¡Titular de inmediato! Ángel Correa, de inicio en el debut de Tigres

El malestar en Correa se produjo luego de un choque que le obligó a caminar con molestias y a tener que abandonar el terreno de juego.

Todavía queda pendiente que River Plate liquide la totalidad de pago por los servicios de Ángel Correa, por quien deberán abonar al equipo de la Sultana del Norte una cifra cercana a los 15 millones de dólares.