Publicación: jueves 30 de julio de 2026

Héctor Cantú

Ángel Correa solo duró dos partidos en estado óptimo

El jugador que salió de Tigres por la puerta de atrás, se lesionó

Aún no se resuelve del todo el tema de los pagos de River Plate a Tigres por la adquisición de Ángel Correa y el futbolista ya se lesionó.

Al equipo Millonario no le duró ni dos partidos el buen sabor de boca de haberse hecho de una figura como Correa que, ante la decisión de regresar al futbol de su país, salió por la puerta de atrás de la Liga MX.

Más de 300 aficionados de Tigres recibieron a Ángel Correa

Ángel Correa llegó a Monterrey y fue rcecibido como estrella por la afición de Tigres.
Tremendo recibimiento en el aeropuerto de Monterrey.
La gente está muy emocionada con el fichaje de Correa, delantero de 30 años que pasó 11 temporadas en el Atlético de Madrid.
Así la locura por la llegada de 'Angelito', campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.
Así la locura por la llegada de 'Angelito', campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.
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Así la locura por la llegada de 'Angelito', campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.
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El argentino se lesionó durante la derrota inesperada de River Plate ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, resultado que empeora la crisis de resultados del equipo rojiblanco comandado por ‘Chacho’ Coudet.

Apenas se ha disputado la segunda fecha del torneo doméstico en Argentina y Correa, uno de los refuerzos de lujo del cuadro rojiblanco ha tenido que ser sustituido por un visible problema en el muslo de la pierna derecha.

¡Titular de inmediato! Ángel Correa, de inicio en el debut de Tigres

Ángel Correa, quien llegó a Tigres hace menos de dos semanas, debutó para el primer partido del equipo en la Liga MX.
El delantero argentino salió como titular para el duelo ante Juárez en este Apertura 2025.
Tigres debutó hasta la Jornada 2 de la Liga MX y de inmediato habilitó a Correa como estelar.
Así el reciobimiento de la afición en el Estadio Universitario.
Correa, delantero de 30 años, con una nueva camiseta en su carrera, luego de 11 temporadas en el Atlético de Madrid.
El campeón del mundo con Argentina usa el número 7, el cual estuvo retirado por más de 4o años.
Así los primeros minutos de Ángel Correa en la Liga MX.
Así los primeros minutos de Ángel Correa en la Liga MX.

El malestar en Correa se produjo luego de un choque que le obligó a caminar con molestias y a tener que abandonar el terreno de juego.

Todavía queda pendiente que River Plate liquide la totalidad de pago por los servicios de Ángel Correa, por quien deberán abonar al equipo de la Sultana del Norte una cifra cercana a los 15 millones de dólares.

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