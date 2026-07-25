La era post Ángel Correa comenzó con empate para Tigres

Redacción FOX Deportes

Tigres y Atlético de San Luis empataron 2-2 en el Estadio Universitario. El encuentro comenzó con un cuadro felino volcado al frente y con un rápido premio en el marcador, al tomar la iniciativa ante unos potosinos que sufrieron para contener la presión inicial ejercida en San Nicolás de los Garza.

La ventaja felina llegó temprano al minuto 11, cuando Fernando Gorriarán aprovechó un balón prolongado dentro del área tras un tiro de esquina cobrado por Juan Brunetta.

Sin embargo, el cuadro visitante reaccionó antes del descanso y emparejó los cartones al minuto 38 por conducto de Rafa Llorente, mandando el juego al medio tiempo con la tensión a tope. Para la segunda mitad, los universitarios volvieron a desequilibrar la balanza rápidamente gracias a una anotación de Diego Alexánder Sánchez al minuto 52.

El partido entró en una fase de إدارة y modificaciones tácticas, con los locales buscando administrar la ventaja ante un rival que no bajó los brazos.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, el Atlético de San Luis silenció el Volcán al minuto 88. David Rodríguez sacó un potente disparo desde fuera del área que venció a la cabaña defendida por Nahuel Guzmán, lo que decretó el 2-2 definitivo y repartió unidades en la Jornada 2.