Quizá Armando León no tenga nivel pera la Liga MX, pero sí para la Selección

Enrique Gómez

Con su nivel actual, tal vez a Armando León le alcance para deslumbrar en la liga de Croacia, pero no necesariamente en la Liga MX no. De cualquier manera, tendrá su oportunidad en la Selección Mexicana.

Y no se trata de una conclusión lógica en torno a un jugador que no tuvo muchas oportunidades en la Liga MX, pero sí en el futbol balcánico, sino el resultado del profundo análisis estadístico de la aplicación Comparisonator, que es capaz de asignarle una calificación a cualquier jugador evaluando su desempeño total en el campo, multiplicado por la calidad de la liga en que juega.

Este observatorio le asigna al delantero de 26 años una calificación de 196, misma que lo ubicaría con el 25to mejor delantero del futbol mexicano. Quizá por sí mismo este ranking no parezca muy favorecedor, pero lo cierto es que solo hay cinco atacantes mexicanos mejor ubicados que él, además de que dos ellos (Roberto Alvarado y Santiago Sandoval), no son precisamente nueves.

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Si hablamos solo de centros delanteros nominales mexicanos, únicamente Tahiel Jiménez, Henry Martín y Alí Ávila figurarían por encima de León en la temporada actual del futbol mexicano.

¿Son suficientes referencias como para darle la oportunidad a un jugador que no tiene experiencia ni con las juveniles de la Selección Mexicana, que casi todos sus minutos en la Liga MX los hizo en 2020 y que en la liga de Croacia suma cinco goles con el NK Osijek pero encadena seis partidos sin anotar? Quizá no, pero Rafael Márquez apuesta por descubrir una alternativa.

Con la lesión de Raúl Jiménez, la decisión de no convocar a Henry Martín y la inconsistencia de algunos de los delanteros habituales, el técnico no pierde nada con darle una oportunidad a León, después de todo, no todos los días tienes una atacante anotando con frecuencia en Europa.