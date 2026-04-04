Uriel Antuna se tardó casi un año para volver a marcar gol

Héctor Cantú

El delantero mexicano Uriel Antuna, se estrenó finalmente como goleador con los Pumas y lo hizo en el partido más esperado de la jornada, ante las Chivas, su exequipo.

Uriel, quien llegó en esta torneo al equipo universitario, no había podido anotar con el equipo de la capital.

Tremendo jugadón de Juninho para dejarle el balón servido a Antuna, quien anotó su quinto gol contra Chivas. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/LOmYzCbV6m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Sin embargo, ante el Rebaño en un estadio que conoce a la perfección, el exseleccionado nacional se anotó una gran anotación para adelantar al equipo azul y oro en el marcador.

De esta manera, Antuna rompió la larga sequía de goles que duró un año. Su última anotación fue en 2025 con Tigres en el duelo de la Concacaf Champions Cup ante el LA Galaxy.

¿Que si Uriel Antuna celebró su gol ante Chivas? ¡Se los gritó con todo!

En la Liga MX la malaria se extendió casi por año y medio, pues su último gol lo registró el 13 de agosto de 2024 ante Mazatlán.

Con este gol, el exjugador de Chivas llegó a 36 goles en su carrera como futbolista profesional, cifra que intentará engrosar en los próximos compromisos.