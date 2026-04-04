Publicación: lunes 6 de abril de 2026

Héctor Cantú

Uriel Antuna se tardó casi un año para volver a marcar gol

El mexicano terminó con su sequía goleadora en la Liga MX y se estrenó con Pumas

El delantero mexicano Uriel Antuna, se estrenó finalmente como goleador con los Pumas y lo hizo en el partido más esperado de la jornada, ante las Chivas, su exequipo.

Uriel, quien llegó en esta torneo al equipo universitario, no había podido anotar con el equipo de la capital.

Sin embargo, ante el Rebaño en un estadio que conoce a la perfección, el exseleccionado nacional se anotó una gran anotación para adelantar al equipo azul y oro en el marcador.

De esta manera, Antuna rompió la larga sequía de goles que duró un año. Su última anotación fue en 2025 con Tigres en el duelo de la Concacaf Champions Cup ante el LA Galaxy.

¿Que si Uriel Antuna celebró su gol ante Chivas? ¡Se los gritó con todo!

Uriel Antuna se armó una jugada en la derecha y por un resquicio sacó una raya poderosa que se anidó en la portería del 'Rebaño' para el 1-0 al 45'+2.

En la Liga MX la malaria se extendió casi por año y medio, pues su último gol lo registró el 13 de agosto de 2024 ante Mazatlán.

Con este gol, el exjugador de Chivas llegó a 36 goles en su carrera como futbolista profesional, cifra que intentará engrosar en los próximos compromisos.

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