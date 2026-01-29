Uriel Antuna es oficialmente auriazul, Pumas lo confirmó

Redacción FOX Deportes

El Club Universidad hizo el anuncio oficial del fichaje de Uriel Antuna como refuerzo ofensivo para el Clausura 2026, tras llegar a un acuerdo definitivo con Tigres.

El extremo mexicano se convierte en una de las incorporaciones más relevantes del mercado invernal para Pumas. Antuna ya realizó exámenes médicos y físicos previo a la firma de su contrato. Su llegada busca potenciar la velocidad y profundidad por las bandas.

¡Uriel Antuna ya es auriazul! 💙💛



Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos 🫂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rvaS5KxZCc — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

El técnico Efraín Juárez había solicitado expresamente refuerzos ofensivos y tenía en la mira tanto a Antuna como a Sebastián Córdova.

Sin embargo, Córdova terminó por firmar con Toluca, lo que llevó a la directiva auriazul a concentrar sus esfuerzos en cerrar la operación por el ex jugador de Tigres. Juárez considera que Antuna encaja mejor en el modelo de juego que pretende implementar. La decisión fue consensuada entre cuerpo técnico y directiva.

En cuanto a los términos de la llegada, Antuna arribó a Pumas mediante una transferencia definitiva, firmando un contrato de largo plazo con la institución.

Uriel Antuna ya plasmó su firma que lo vincula a Pumas ✍️



¡Que sea una gran historia con los colores azul y oro! 🐾💪🏻



Bienvenido al Club Universidad Nacional 🤝 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/iQ3Mssr9qR — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

El jugador llega con actividad reciente en la Liga MX, lo que facilita su adaptación inmediata al plantel. La directiva universitaria espera contar con él lo antes posible una vez concluido su registro oficial. El fichaje se cerró dentro de los parámetros financieros del club.

Si no surge ningún contratiempo administrativo, Uriel Antuna podría debutar con Pumas en las próximas jornadas del Clausura 2026, una vez que esté plenamente habilitado.

El cuerpo técnico confía en integrarlo rápidamente al once titular o como opción recurrente desde la banca. Su incorporación eleva la competencia interna en el ataque. La afición espera verlo en cancha en el corto plazo con la camiseta auriazul.