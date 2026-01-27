Publicación: jueves 29 de enero de 2026

Héctor Cantú

Uriel Antuna podría sumar un club más a su largo palmarés

El medallista olímpico podría dejar a Tigres para cambiar de colores en la Liga MX

El mercado de piernas en el futbol mexicano sigue con altas temperaturas y dentro de éste, podría darse un movimiento inesperado.

En las últimas horas se ha vinculado con fuerza a Uriel Antuna, medallista olímpico en Londres 2012 con México, al equipo de los Pumas, con lo que pondría final a su etapa con el equipo de Tigres.

Mientras las directivas de ambos equipos sostienen negociaciones e intentan llegar a un acuerdo positivo, el jugador que brillara con Chivas y Cruz Azul, sostuvo sesión de entrenamiento por separado.

La noticia llega a unas cuantas horas de que arranque la jornada 4 del torneo Clausura 2026 en la que Pumas recibirá a Santos en Ciudad Universitaria y Tigres visitará a León.

¡Qué 'brujería' es esta! Así celebró Uriel Antuna su gol ante Alemania

Uriel Antuna marcó el empate parcial del partido entre México y Alemania con un gol al 37'.
Tras una aguerrida jugada de Hirving Lozano por izquierda, el jugador de Cruz Azul cerró la diagonal.
Segundo partido consecutivo donde marca Antuna.
Así festejó el cruzazulino su gol en el Lincoln Financial Field.
En caso de concretarse su venta definitiva, Uriel Antuna estaría sumando su séptimo equipo en su carrera y el quinto en el futbol mexicano tras defender los colores de Santos, Chivas, Cruz Azul y Tigres.

Con los felinos, Antuna apenas marcó un gol en los 48 partidos que disputó, muestra fiel de que el futbolista quedó a deber al equipo de la Sultana del Norte.

