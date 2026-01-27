Uriel Antuna podría sumar un club más a su largo palmarés

Héctor Cantú

El mercado de piernas en el futbol mexicano sigue con altas temperaturas y dentro de éste, podría darse un movimiento inesperado.

En las últimas horas se ha vinculado con fuerza a Uriel Antuna, medallista olímpico en Londres 2012 con México, al equipo de los Pumas, con lo que pondría final a su etapa con el equipo de Tigres.

Mientras las directivas de ambos equipos sostienen negociaciones e intentan llegar a un acuerdo positivo, el jugador que brillara con Chivas y Cruz Azul, sostuvo sesión de entrenamiento por separado.

La noticia llega a unas cuantas horas de que arranque la jornada 4 del torneo Clausura 2026 en la que Pumas recibirá a Santos en Ciudad Universitaria y Tigres visitará a León.

En caso de concretarse su venta definitiva, Uriel Antuna estaría sumando su séptimo equipo en su carrera y el quinto en el futbol mexicano tras defender los colores de Santos, Chivas, Cruz Azul y Tigres.

Con los felinos, Antuna apenas marcó un gol en los 48 partidos que disputó, muestra fiel de que el futbolista quedó a deber al equipo de la Sultana del Norte.