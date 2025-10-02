Oigan ¿y qué ha sido de Uriel Antuna?

Enrique Gómez

Si no es porque el fin de semana juegan Tigres y Cruz Azul, quizá seguiríamos sin preguntarnos qué ha sido de Uriel Antuna, todo un ‘Agente 007’ en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Pero, a propósito de este gran partido por la parte alta del campeonato ¿por qué ya casi no escuchamos nada del futbolista que pasó por Europa, la MLS, Chivas, La Máquina y ahora milita en el equipo ‘felino’?

Hasta antes del partido por la Jornada 12, así los números del exjugador del Groningen de Países Bajos:

· 0 goles

· 0 asistencias

· 7 partidos

El hecho que en ninguno de estos partidos haya jugado como titular puede ser tomado como atenuante o como agravante, pues habla de que el otrora seleccionado mexicano no ha podido ganarse un lugar en los entrenamientos, no ha convencido a su entrenador o bien, que la competencia en el equipo ha sido demasiado para él y que, cuando entra a la cancha, no ha podido prestar soluciones para Guido Pizarro.

Tigres presentó a Uriel Antuna, el último de sus refuerzos

El ‘Brujo’ no suma ni 100 minutos (tiene 94, para ser exactos) en todo lo que va del Apertura 2025.

En realidad, el nivel de relevancia y participación de Antuna se ha ido en picada en Tigres. Llamativo, pues se trata de un futbolista de 28 años (la mejor edad para un jugador de acuerdo de acuerdo con varias hipótesis) y cuyos traspasos (Chivas-Cruz Azul-Tigres) siempre lucieron prometedores.

Así la pérdida de minutos de Antuna en los últimos torneos de la Liga MX:

· Apertura 2024: 408 minutos, 0 goles, 1 asistencia

· Clausura 2025: 371 minutos, 0 goles, 2 asistencias

· Apertura 2025 (en competencia): 94 minutos, 0 goles, 0 asistencias

Es verdad que el torneo apenas ha pasado la mitad de su recorrido, pero con esta tendencia, Antuna vivirá el campeonato con menos minutos desde que regresó a la Liga MX para el inconcluso Clausura 2020.

¿Escucharemos el apodo del ‘Brujo’ en el próximo partido? No es seguro, pues en cuatro partidos del torneo se ha quedado sin participar.