Es real, Chivas ha renacido y está listo para pelear en lo alto

Enrique Gómez

Tres victorias en sus últimos cinco partidos. Oficialmente, Chivas ha despertado en el Apertura 2025.

Con la victoria 2-0 contra el Puebla, el Guadalajara hiló dos triunfos por primera vez en la temporada.

Dos goles de vestidor (el primero, una tijera impecable de Bryan González) fueron suficientes para que el conjunto rojiblanco resolviera el encuentro ante el último lugar de la tabla de posiciones, el cual solo ha sumado cinco puntos en las 11 jornadas que lleva este torneo.

Y aunque hace apenas unas semanas, estos dos equipos tenían los mismos puntos y se mantenían en el fondo de la tabla, el 'Rebaño' pudo cambiar su realidad y con 14 puntos, ya está formalmente dentro de los 10 primeros lugares de la tabla, o sea, en la zona de rescate hacia el play-in de la Liga MX.

Así fueron los goles de este partido en el deplorable campo del Estadio Cuauhtémoc:

· 0-1 (6’): Golazo de tijera de Bryan González; remate perfecto tras el centro de Ledezma

· 0-2 (12’): Omar Govea se tuvo confianza, tiró desde lejos a primer poste y se le coló al portero

El partido, que estaba programado para la noche de un día antes, pero el cual fue pospuesto para el día siguiente debido a las lluvias y el estado del campo, no se jugó bajo agua, pero el campo se vio en muy mal estado, casi tanto como el mismo Puebla en este certamen, donde registra ya 26 goles en contra.

El gol de tus sueños lo anotó Bryan González con la camiseta de Chivas Así fue la tijera impecable del 'Cotorro' en el partido contra el Puebla

Así la racha del Guadalajara en sus últimos cinco partidos en la Liga MX:

· Victoria 2-1 sobre América

· Empate 0-0 con Tigres

· Derrota 3-0 frente a Toluca

· Victoria 3-1 contra Necaxa

· Victoria 2-0 ante Puebla

Em retrospectiva, resulta que Chivas revivió en el Clásico Nacional contra el América y su único extravío fue contra el campeón del futbol mexicano. Con este repunte, oficialmente se instala en el noveno puesto de la competencia.