El gol de tus sueños lo anotó Bryan González con la camiseta de Chivas

Enrique Gómez

El gol con el que cualquier jugador (o aficionado) sueña, Bryan González lo hizo realidad en favor de las Chivas.

Con una tijera impecable en el área, el Guadalajara se adelantó en casa del Puebla, en un partido que se tuvo que retrasar un día debido a la fuerte tormenta que se vivió la noche del viernes.

Apenas a los 6 minutos del partido, el equipo rojiblanco tomó ventaja ante el último lugar de la tabla de posiciones con un gol de fantasía, el primero en la cuenta del ‘Cotorro’ con la camiseta de ‘Rebaño’, equipo al que reforzó para este Apertura 2025 y con el cual ha visto actividad en cada partido.

¡Gooolazo de chilena del cotorro!



Las Chivas se adelantan en el marcador ante el Puebla #MásAcciónMásDiversión #ViernesBotaneroExtra@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/DkZ07Ho7wN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2025

Ante un centro de Richard Ledezma (también refuerzo para este torneo y que se anotó su segunda asistencia en partidos consecutivos), González se levantó y con la espalda hacia la esquina de la cancha, remató el esférico de aire. El pique fue a primer poste y aunque el arquero Julio González alcanzó a tocar la pelota, nada podía evitar este golazo de tijera que encaminaba al Guadalajara hacia la victoria.

El gol, además, aturdió al equipo local e inspiró a sus compañeros, pues a los 12 minutos el equipo tapatío duplicó su ventaja con un tiro optimista de Omar Govea, que entró pegado a la base del poste.

Pero el gol del 'Cotorro' lo firmaría cualquier jugador del mundo y tuvo lugar en el deplorable césped del Estadio Cuauhtémoc.