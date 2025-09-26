Tormenta y campo en mal estado posponen Puebla vs. Chivas

Redacción FOX Deportes

El partido entre Puebla y Chivas correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 fue pospuesto la noche del viernes, luego de casi dos horas de retraso en el Estadio Cuauhtémoc.

La decisión llegó tras una fuerte tormenta eléctrica que impidió el inicio en el horario establecido. La Liga MX informó que el encuentro se reprogramará para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @ClubPueblaMX y @Chivas: pic.twitter.com/Fu2OjdYViL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2025

Las lluvias dejaron en malas condiciones el terreno de juego, con encharcamientos y zonas resbaladizas que complicaban el desarrollo del futbol. El riesgo de descargas eléctricas en las inmediaciones reforzó la decisión de los árbitros y de Protección Civil. La prioridad fue garantizar la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Durante la espera, Puebla mostró su disposición para disputar el partido si las autoridades lo permitían. Sin embargo, Chivas manifestó su negativa a jugar bajo un césped dañado y con las condiciones climáticas aún adversas. El desacuerdo entre clubes fue uno de los puntos centrales en la deliberación.

Finalmente, tras múltiples revisiones al campo y la persistencia de la tormenta eléctrica, se confirmó la posposición. El anuncio oficial se dio en el propio estadio y a través de la Liga MX. El compromiso quedó calendarizado para el día siguiente, cerrando así una jornada marcada por la incertidumbre.