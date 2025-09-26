Si Chivas le gana al Puebla, sube al top-10; si pierde, el Atlas se hunde

Enrique Gómez

Hace apenas unas semanas, Chivas estaba en la misma posición que el Puebla. Idénticos cuatro puntos y solo separados del sótano por diferencia de goles, pero todo luce diferente para su duelo de esta noche.

En uno de los partidos de apertura en esta Jornada 11 de la Liga MX, el Guadalajara visita a ‘La Franja’, pero ahora, el equipo rojiblanco tiene el doble de puntos que su rival y apunta a los 10 primeros lugares de la tabla de posiciones, de hecho, dormirá en zona de play-in si cumple con vencer al último lugar del campeonato.

Así el progreso ambos equipos en lo que va del Apertura 2025:

EQUIPO JORNADA 3 JORNADA 7 JORNADA 10 Puebla 3 puntos 4 puntos 5 puntos Chivas 3 puntos (1 partido menos) 4 puntos (1 partido menos) 11 puntos

En su partido pendiente, el Guadalajara sumó un punto tras empatar con Tigres, por lo que no se puede decir que haya marcado una gran diferencia. Lo que transformó todo fue su victoria (por demás inesperada) en el Clásico Nacional contra el América, así como el triunfo conquistado ante el Necaxa (ese sí mucho más lógico), donde consiguió su mejor resultado hasta ahora (3-1) al ganar por dos goles.

En cambio, lo mejor que hizo ‘La Franja’ en agosto y septiembre fue el empate de la jornada pasada ante el Pachuca. O sea, ambos clubes vienen de sumar buenas sensaciones con sus juegos de media semana.

De ganar este partido, el equipo poblano desbancaría al Atlas y lo mandaría al fondo de la tabla de posiciones; en cualquier otra instancia, al equipo rojiblanco le encantaría que eso sucediera, pero no a costa de perder este encuentro, que podría significar su ascenso hacia los lugares de rescate.

Con 11 puntos en 10 fechas, está claro que el rendimiento de Chivas sigue estando en la zona de lo pésimo, pero si gana, subirá a los 10 primeros puestos, al menos por esta noche.