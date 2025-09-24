Tigres ya es tercero tras vencer al Atlas

Héctor Cantú

Los Tigres de la UANL quedaron a tiro de piedra del liderato general luego de obtener una victoria por demás valiosa en casa tras vencer 2-0 al Atlas.

Los regiomontanos dieron el primer paso para escalar el próximo fin de semana hasta la primera posición, lugar al que podrían llegar si se combinan los resultados y los Tigres logran vencer a Gallos Blancos de Querétaro.

El partido no fue tan complicado de finiquitar para el equipo felino. Un primer zarpazo de Ozziel Herrera abrió el tanteador muy temprano en el encuentro.

Con el gol, al Atlas le fue muy difícil recuperarse en lo futbolístico y sobre todo en lo anímico, donde se vieron obligados a buscar el gol del empate y a regalar espacios que fueron bien aprovechados por los locales.

Los Zorros se quedaron con las buenas sensaciones de haberlo intentado con los 7 disparos a puerta que logró en los 90 minutos de tiempo corrido. No obstante, Tigres puso cifras defintivas al minuto 62 con una definición precisa y fantástica para sellar el encuentro.

Atlas terminó siendo el equipo de los contrastes luego de quedar cerca del fondo de la tabla tras haber sufrido su quinto descalabro del torneo.

Su siguiente encuentro será un duelo de coleros ante Necaxa con la posibilidad que brinda que, de ganar, podría terminar con el camino de Fernando Gago con los Rayos.