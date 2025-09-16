Tigres y Chivas, "en buen momento" para jugar su partido pendiente

EFE

El centrocampista argentino Juan Brunetta, del Tigres UANL del futbol mexicano, aseguró este martes que dar lo mejor en la cancha es la única obligación de su equipo y los resultados serán una consecuencia de eso.

"Estamos obligados a competir, el resultado es consecuencia, pero este equipo debe salir a dar el máximo por los tres puntos", dijo el jugador en una rueda de prensa previo al duelo de los regios ante el Guadalajara.

Tigres, quinto de la tabla de posiciones, visitará este miércoles a Chivas, en la undécima casilla de la clasificación, para celebrar un partido pospuesto de la primera jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El Guadalajara viene de derrotar por 0-2 al América en el clásico del fútbol mexicano, lo cual, según Brunetta, significa que llegará animado y será un rival duro de vencer para los Tigres, que empataron sin goles con el León.

"Deben venir con un buen envión anímico. Nosotros, pese a no haber ganado, nos quedamos con buena sensación por jugar 70 minutos con un hombre menos. Los dos equipos llegamos en buen momento; será partido parejo y serán detalles los que definan", señaló.

De ganar, Tigres subirá al tercer lugar del Apertura con 17 puntos, cuatro menos que el líder, Monterrey, y tres abajo del Cruz Azul.

Brunetta celebró el fichaje por parte de Tigres del argentino Ángel Correa, campeón mundial con su país en Catar 2022, lo cual, señaló, ha aumentado el interés por ver jugar a Tigres.

"Sabíamos de la calidad de Ángel antes de su llegada. Un jugador como él nos da jerarquía; está en un nivel alto y es de mucho aporte dentro y fuera de la cancha", concluyó.