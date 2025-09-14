León no tuvo ambición y se conformó contra 10 Tigres

Redacción FOX Deportes

Después de jugar 64 minutos con un hombre menos, Tigres empató 0-0 con el León del colombiano James Rodríguez. Partido muy peleado en la cancha, pero donde habrá que reclamarle a León su falta de ambición.

En la Jornada 8 del Apertura 2025, el equipo que sirige Guido Pizarro perdió a Juan José Purata a los 26 minutos por una entrada por atrás sobre Alfonso Alvarado.

A pesar de eso, el equipo local tuvo dominio de la pelota y creó las mejores jugadas de gol, sin embargo, Ángel Correa y Juan Brunetta no estuvieron finos.

El empate mandó a Tigres al cuarto lugar con 14 puntos, mientras que León es 10° con 11. Pero, pese a que empatar de visita en el 'Volcán' no es mal negocio, sí se esperaba algo más de un equipo que siempre jugó en superioridad.