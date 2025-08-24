En un partido de locura, Tigres se salvó de la vergüenza ante Mazatlán

Enrique Gómez

Aunque jugó con uno menos desde los 2 minutos, Mazatlán le hizo un par de goles a Tigres y a punto estuvo de ganar el partido, aunque también estuvo muy cerca de perder en esta Jornada 6 de la Liga MX.

Empate 2-2 entre el equipo sinaloense y el conjunto ‘felino’, que anotó tres veces en tiempo de compensación, pero solo uno subió el marcador. El VAR y los vectores salvaron al club morado y le validaron un empate épico, pues sumó contra una de las mejores plantillas del futbol mexicano con todo y que jugó más de 100 minutos con un futbolista menos gracias a la roja que vio Bryan Colula.

Así los eventos de este partido de locura en el Pacífico mexicano:

· 2’: Expulsión a Bryan Colula por una barrida sobre Joaquim fuera de la cancha (1-0)

· 21’: Gol de Facundo Almada, tras rematar un recentro con la cabeza

· 45’+1: Gol de Ángel Correa, que atento estuvo para cazar el rechace del portero (1-1)

· 46’: Gol de Fabio Gomes tras bloquear el despeje de Nahuel Guzmán (2-1)

· 90’+4: Gol anulado a Andre-Pierre Gignac por milimétrico fuera de lugar

· 90’+9: Golazo de Nicolás Ibáñez, que de media vuelta puso el balón en el ángulo

· 90’+12: Gol anulado a Juan José Purata por un dudoso fuera de lugar

¡Gool de Tigres!



Nico Ibañez la prende y mete el empate al minuto 99#MásAcciónMásDiversión #HartoFut



@CalienteSports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/ROVCQNj674 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 24, 2025

El último de los goles anulados, que le hubiera dado la voltereta a Tigres, fue el más polémico de todos (con todo y que en el anterior Gignac parecía estar detrás de la línea del balón), pues nunca se vio una toma clara en la que el francés tocara el balón y por lo tanto, dejara en fuera de lugar a su compañero.

Tigres no dejó de pelear hasta que pudo empatar el encuentro. Vaya que hubiera sido desastroso perderante un rival que prácticamente salió a la cancha a jugar con 10 futbolistas.