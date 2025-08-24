Enrique Gómez
En un partido de locura, Tigres se salvó de la vergüenza ante Mazatlán
El equipo 'felino' anotó tres veces en tiempo de compensación, pero solo uno contó
Aunque jugó con uno menos desde los 2 minutos, Mazatlán le hizo un par de goles a Tigres y a punto estuvo de ganar el partido, aunque también estuvo muy cerca de perder en esta Jornada 6 de la Liga MX.
Empate 2-2 entre el equipo sinaloense y el conjunto ‘felino’, que anotó tres veces en tiempo de compensación, pero solo uno subió el marcador. El VAR y los vectores salvaron al club morado y le validaron un empate épico, pues sumó contra una de las mejores plantillas del futbol mexicano con todo y que jugó más de 100 minutos con un futbolista menos gracias a la roja que vio Bryan Colula.
Así los eventos de este partido de locura en el Pacífico mexicano:
· 2’: Expulsión a Bryan Colula por una barrida sobre Joaquim fuera de la cancha (1-0)
· 21’: Gol de Facundo Almada, tras rematar un recentro con la cabeza
· 45’+1: Gol de Ángel Correa, que atento estuvo para cazar el rechace del portero (1-1)
· 46’: Gol de Fabio Gomes tras bloquear el despeje de Nahuel Guzmán (2-1)
· 90’+4: Gol anulado a Andre-Pierre Gignac por milimétrico fuera de lugar
· 90’+9: Golazo de Nicolás Ibáñez, que de media vuelta puso el balón en el ángulo
· 90’+12: Gol anulado a Juan José Purata por un dudoso fuera de lugar
El último de los goles anulados, que le hubiera dado la voltereta a Tigres, fue el más polémico de todos (con todo y que en el anterior Gignac parecía estar detrás de la línea del balón), pues nunca se vio una toma clara en la que el francés tocara el balón y por lo tanto, dejara en fuera de lugar a su compañero.
Tigres no dejó de pelear hasta que pudo empatar el encuentro. Vaya que hubiera sido desastroso perderante un rival que prácticamente salió a la cancha a jugar con 10 futbolistas.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT