Pumas y Cruz Azul deben sacar provecho en esta Jornada 6

Enrique Gómez

Ya con todos los equipos mexicanos eliminados de la Leagues Cup, llegó el momento de enfocarse plenamente en la Liga MX. Conveniente para muchos, pero desilusionante para el Puebla,pues esto implica regresar a su realidad, donde marcha en penúltimo del Apertura 2025 y con un partido de visitante contra Pumas, invicto con Keylor Navas en la portería.

Los otros clubes que fueron expulsados de los cuartos de final tendrán sus propias dificultades, pues el líder Pachuca enfrenta a León, Tigres visitará al Mazatlán y el Toluca protagonizará el mejor partido de esta Jornada 6 contra Cruz Azul, en el duelo de ‘campeones’.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 6 del futbol mexicano: