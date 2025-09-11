El Clásico Nacional no es el partido más disparejo de la Jornada 8

Enrique Gómez

El Clásico Nacional opaca el resto de los partidos, pues entre estos dos equipos está más de la tercera parte de toda la afición del futbol mexicano, pero lo cierto es que hay otros grandes partidos en esta Jornada 8, por ejemplo, el duelo entre un equipo que fue líder del Apertura 2025 y uno que aspira a serlo en esta fecha, es decir, el Pachuca contra Cruz Azul en el Estadio Hidalgo.

El duelo entre América y Chivas luce especialmente disparejo este año y por eso llama aún más la atención: hay quienes esperan una paliza inolvidable por parte de las Águilas, pero también es posible que el ‘Rebaño’ aproveche el trampolín más grande posible para empezar a salvar el torneo.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para los partidos de este fin de semana: