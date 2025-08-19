Ángel Correa, sorprendido con el nivel de la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Tigres aspira a ser el segundo equipo de la Liga MX que le gane a Lionel Messi y para eso, el aporte de Ángel Correa y la estrategia de Guido Pizarro serán sumamente importantes.

En la víspera del partido entre el equipo ‘felino’ y el Inter Miami, el campeón del mundo con Argentina en 2022 habló de la adaptación a su nuevo club, donde ya lleva cinco goles, cuatro de ellos en la Leagues Cup, torneo a donde el conjunto regiomontano regresa para el duelo por los cuartos de final.

“Contento por el rendimiento que estoy teniendo en tan poco tiempo. Bueno, lo dije cuando llegué a Tigres que ya venía preparado para competir con muchísima ilusión, muchísimas ganas y también sirvió que el club me arropó muy bien desde el primer momento”, dijo Correa, quien llegó a la Liga MX para este Apertura 2025, luego de 11 años en el Atlético de Madrid, donde varias veces enfrentó a Messi.

“Creo que es una liga que es muy competitiva. La verdad que me sorprendió muchísimo. Los equipos están muy bien trabajados. Hay ciudades que te toca jugar con altura, con mucho calor, con mucha humedad y eso también cuenta a la hora de competir y por eso se hace tan complicada”, analizó ‘Angelito’ respecto al futbol mexicano, donde ya jugó ante Juárez, Toluca, Puebla y América.

Tigres, a la ofensiva pese a la calidad del rival

El técnico de Tigres, Guido Pizarro, aclaró que su equipo saldrá a proponer el encuentro ante el Inter Miami, pues ese es el estilo de juego que conocen y que han trabajado, por lo que no cambiará sus planes en relación a la presencia de Lionel Messi, quien aún es duda para afrontar este duelo por la Leagues Cup.

"No es normal enfrentar a una talla como Messi, mismo Suárez, mismo Busquets, mismo Jordi, mismo los demás jugadores de ellos. Pero sinceramente nuestras formas no van a variar, entendiendo que tenemos jugadores para intentar tener el control del juego, aunque con mucha atención. Trataremos de imponernos desde el juego y tratar de tener el control, como lo hemos estado haciendo”, aseguró el entrenador argentino.