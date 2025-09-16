Ya Chivas se cree capaz de todo, incluso de ganarle a Tigres

Enrique Gómez

El partido pospuesto de la Jornada 1 de la Liga MX le llega a Chivas en el mejor momento de todos.

Tras vencer al América de forma convincente y dejar de lado su racha de tres derrotas en los últimos cuatro partidos, llegó la fecha fijada en el calendario para enfrentar a Tigres en este Apertura 2025.

Es momento en el que el Guadalajara y el equipo universitario descubran cuál es su verdadera posición en el torneo, pues luego de dos meses se pondrán al corriente y tendrán los mismos ocho partidos disputados que los otros 16 competidores de este certamen que encabeza el Monterrey.

El Apertura 2025 está a medio camino y antes de jugar el partido que emparejará y redondeará el campeonato, recapitulemos los posicionamientos más importantes hasta ahora:

· Rayados es líder con 21 puntos (7 victorias consecutivas)

· Tigres es 5° con 14; viene de empatar a León

· Si el equipo ‘felino’ gana despegará hasta el 3° lugar

· Chivas es 12° con 7 puntos (recién cosechó su segunda victoria)

· Si el ‘Rebaño’ gana o empata, subirá una posición; si pierde, caerá una

Monterrey, una semana más como superlíder de la Liga MX El equipo regio logró una victoria por demás valiosa a domicilio

Hay que recordar que el duelo no se jugó al principio del torneo por un problema con el céspes del Estadio AKRON.

Parece que, con la victoria ante el América, en lo que bien pudo ser el Clásico Nacional más disparejo que se haya previsto, el equipo rojiblanco parece haber sacado de la hoguera a su técnico Gabriel Milito, sin embargo, para realmente convencer necesitará muchos más resultados positivos.

Y aunque ganarle al América y posteriormente a Tigres no generaría puntos dobles en lo matemático, si que podrían ser victorias que catapulten al equipo en lo anímico, pues estaría venciendo en cuestión de cuatro días a dos de los candidatos más sólidos al título, que además son dueños de grandes plantillas.

A Chivas le toca pagar su partido pendiente justo cuando ha llegado la hora de definirse, a medio torneo.