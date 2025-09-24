Los 'niños' que le dieron el triunfo a Chivas y las soluciones de Gabriel Milito

Enrique Gómez

Luego de que dos adolescentes y un sub-23 le dieran el triunfo a las Chivas sobre el Necaxa, en lo que fue el mejor partido en lo que va de esta temporada a cargo de Gabriel Milito, el técnico argentino valoró el rendimiento de los jugadores jóvenes y de su compromiso para impactar en el equipo.

Con goles de Armando González (22 años), Santiago Sandoval (18) y Samir Inda (17), el Guadalajara ganó por primera vez por dos goles y se puso cerca de zona de play-in en el Apertura 2025.

“En nuestra proyección, imaginamos darles minutos a los chicos de la casa y si ellos tienen la posibilidad de marcar gol o de tener un buen rendimiento, eso es lo que queremos. Estoy contento por los tres”, comentó el técnico argentino, luego del partido por la Jornada 10, celebrado en el Estadio AKRON.

“No se trata de poner jugadores por ponerlos y que no den respuestas. ‘Hormiga’ hizo un gol, Sandoval es un chico muy joven, pero demuestra su gran mentalidad y condiciones; en el caso de Samir, hizo la pretemporada con nosotros, lo bajamos para que tuviera rodaje y ante la necesidad de hoy, lo convocamos”, recapituló el estratega acerca de la situación de estos tres jóvenes anotadores.

Chivas dio su mejor primer tiempo de la temporada y le está ganando a Fernando Gago

Y hablando de edades, un jugador que parece borrado del equipo es Alan Pulido, quien regresó al equipo rojiblanco para el torneo pasado y que para este certamen se ha perdido los últimos seis partidos, además que únicamente fue titular en los dos primeros encuentros del certamen, donde no tiene gol.

“Alan Pulido es una opción. No podemos jugar con cinco delanteros, tengo que ir eligiendo y voy tomando las decisiones según el rendimiento y según lo que siento. Pulido salió de una lesión, tuvo minutos al inicio y si para el futuro él se los gana, seguirá teniendo minutos”, explicó el estratega.

Chivas tuvo un partido muy gratificante ante Necaxa, pues no solo tuvo su mejor resultado hasta ahora, también se puso cerca de la franja de clasificación y obtuvo sensaciones de que el futuro es prometedor.