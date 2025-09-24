¡Nueva sangre! Chivas dio su mejor partido y venció al Necaxa

Enrique Gómez

De repente, Chivas está entre los 10 primeros lugares de la tabla, ahoga lo que parecía un incendio y su futuro luce prometedor. El problema es que con este equipo las sensaciones cambian semana a semana.

Contra su exentrenador Fernando Gago, el Guadalajara dio su mejor partido de la temporada. El equipo se inspiró y pudo ‘desquitarse’ del técnico que abandonó el barco hace un año para ir a Boca Juniors.

Victoria 3-1 del ‘Rebaño’ sobre Necaxa. Primer triunfo por dos goles en lo que va de este Apertura 2025.

Las edades de los anotadores de Chivas en este duelo por la Jornada 10:

· Armando González, 22 años

· Santiago Sandoval, 18 años

· Samir Inda, 17 años

Chivas dio su mejor primer tiempo de la temporada y le está ganando a Fernando Gago

Gracias a esta victoria, parece que el accidente de las últimas fechas fue la derrota contra el Toluca el fin de semana y no la victoria contra el América de hace un par de fechas. Al menos por ahora, se puede creer que el equipo tapatío va mejorando y que con Gabriel Milito podrá vivir cierta estabilidad.

Con tres goles de jugadores jóvenes, incluso uno de ellos (Samir Inda) haciendo su debut, Chivas pudo vencer al equipo de su exentrenador, pese a que su exjugador Cristian Calderón anotó uno de los goles.

Así fueron las anotaciones de este partido de reencuentros en el Estadio AKRON:

· 1-0 (33’): ‘Hormiga’ González cerró la diagonal de Ledezma con un fuerte zurdazo

· 2-0 (44’): Tras aguantar la marca por atrás, Santiago Sandoval definió a primer poste

· 1-2 (49’): ‘Chicote’ Calderón hace sombrerito en el área, tira y el desvío techa al arquero

· 1-3 (90’+4): Golazo de Samir Inda. ‘Balazo’ desde fuera que se estrella en la esquina

🔴⚪️ ¡FUERTES Y UNIDOS! ⚪️🔴



Nos vemos el viernes para nuestro compromiso ante Puebla 👊🏻 pic.twitter.com/HoNPgBAabh — CHIVAS (@Chivas) September 24, 2025

Inda, adolescente nacido en Tepic, Nayarit, anotó en su debut, el cual se dio hasta los 84 minutos.

Por la edad de los goleadores y la calidad de sus anotaciones, el futuro en la plantilla rojiblanca luce muy prometedor, sin embargo, lo que este equipo necesita es un presente estable, con resultados más regulares, pues no se puede olvidar que hace apenas tres días fue bailado en casa por el Toluca.

La Jornada 10 inició con este partido, o sea, quedan muchos juegos por delante y el equipo rojiblanco podría ser desbancada de los 10 primeros, pero, para todo el drama que se había hecho por la situación deportiva del equipo, no está nada mal acercarse a la ronda de play-in en la Liga MX.