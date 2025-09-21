Chivas, desengañado y goleado gracias a Alexis Vega

Enrique Gómez

¿Entonces el renacer de Chivas solo duró dos partidos? Vaya derrota demoledora que se acaba de llevar…

Con lujo de rudeza, el Toluca arrastró al Guadalajara de vuelta a su crisis y lo hundió bajo la media tabla.

Victoria 3-0 del campeón reinante de la Liga MX en el Estadio AKRON, que muy pronto quedó en silencio.

¿Lo peor de todo? La afición tuvo que ver dos asistencias y un gol de Alexis Vega, el exjugador del ‘Rebaño’ al que tanto insultaron y abuchearon antes y durante este partido celebrado en Zapopan.

Tras una victoria muy merecida ante el América y un empate contra Tigres donde mereció mejor suerte, Chivas levantó ilusiones que parecían muertas, sin embargo, todo volvió a marchitarse en el impecable césped del Estadio AKRON, pues los ‘Diablos Rojos’ dejaron todo muy claro desde el principio.

Así fueron los goles de este encuentro por la Jornada 9 del Apertura 2025:

· 0-1 (21’): Pase filtrado de Alexis Vega, mala salida del arquero y Paulinho definió de media vuelta

· 0-2 (24): Tiro de esquina cobrado por Vega desde la izquierda y gran cabezazo de Jesús Gallardo

· 0-3 (56’): Implacable carrera de Alexis en la cancha rival y suave definición frente al portero

Negro el jersey del Toluca y negro el panorama de las Chivas

La empresa se hizo imposible con la expulsión del ‘Oso’ González (50') y al final, el ‘Diablo’ se apiadó.

El equipo rojiblanco llegó a este partido con la posibilidad de asentarse en el 10° lugar de la tabla de posiciones (zona de play-in) con una victoria, que además se hilaría con los buenos resultados contra los equipos más competentes del Apertura 2025, pero en vez de un impulso anímico y deportivo, la derrota frente al Toluca fue la brusca y cruel revelación de que el equipo rojiblanco sigue sin estar a la altura.

Chivas puso su diferencia de goles en -5 y en este punto de la historia, parece mucho más probable que el Toluca empate los 12 campeonatos del Guadalajara a que el ‘Rebaño’ pueda darle vigencia a su ‘grandeza’.