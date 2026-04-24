¿Una Liguilla con 2 clásicos? Es posible si se dan estas combinaciones

Enrique Gómez

Dos clásicos y un par de partidos de alta rivalidad para iniciar la Liguilla es una posibilidad real.

De todas las combinaciones posibles de cruces para los cuartos de final de la Liga MX, hay un universo en el que Chivas se mide al Atlas y Cruz Azul se enfrenta al América, pero, para que esos enfrentamientos se hagan realidad, la tabla de posiciones tendría que quedar de la siguiente manera.

1. Chivas vs 8. Atlas → clásico tapatío

2. Pumas vs 7. Tigres → rivalidad universitaria

3. Pachuca vs 6. Toluca → ‘reyes’ en torneos cortos

4. Cruz Azul vs 5. América → clásico joven

Y para que este sea el orden de la tabla de posiciones después de toda la fase regular, basta con que Chivas gane su partido por la Jornada 17 para amarrar el liderato (y prive a Tijuana de ascender a los ocho primeros), que Universidad y Pachuca empaten en su duelo, que Cruz Azul empate, que Toluca gane, que el América venza al Atlas y que Tigres se imponga al Mazatlán.

Posibilidades reales, pues el ‘Rebaño’ es el líder del campeonato, Pumas y Pachuca están muy parejos, mientras que Cruz Azul, Toluca, América y Tigres son favoritos para cerrar el torneo con victoria.