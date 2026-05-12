Un lujo de semifinales en la Liga MX, con 3 de los 4 grandes clasificados

Enrique Gómez

Ha sido una de las mejores Liguillas de los últimos tiempos y con las clasificaciones de tres de los cuatro grandes a las semifinales, el futbol mexicano promete más emociones en la siguiente etapa.

Cruz Azul, clasificado con gran solvencia y Chivas, mediante una épica remontada, protagonizan la semifinal más esperada, sin embargo, en la otra llave el líder Pumas buscará hacerla en grande cuando se mida ante el Pachuca, uno de los equipos más constantes en este Clausura 2026.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la ronda de semifinales de la Liga MX: