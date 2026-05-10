América rozó el milagro, pero Pumas se clasificó a semifinales

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM han logrado, de manera dramática, su boleto a las semifinales de la Liguilla en el torneo Apertura 2026, luego de empatar en el juego de vuelta ante las Águilas del América.

En un partido espectacular y cargado de goles, el equipo universitario pasó momentos de absoluto drama en los que se aparecieron los peores escenarios para el equipo auriazul.

Pumas tuvo 25 minutos inolvidables en los que marcó tres goles que hicieron pensar que América se iría goleado de Ciudad Universtiaria.

Rubén Duarte, Nathan Silva con un cabezazo perfecto y un disparo de larga distancia de Jordan Carrillo, dejaron moribundo a un equipo de Coapa al que nunca se puede dar por muerto.

América necesitaba una jugada que le permitiera reaccionar y así llegó en los pies de Alejandro Zendejas, quien desde el manchón penal logró recortar distancias.

Antes de que terminara el primer tiempo, un cabezazo de ‘Chiquito’ Sánchez acercó aún más al equipo azulcrema.

En la segunda mitad, con un equipo universitario totalmente derrumbado en lo anímico, apareció de nueva cuenta Alejandro Zendejas para emparejar el partido de manera milagrosa.

¡Y el @ClubAmerica se volvió a meter al partido! 💛🦅



Alejandro Zendejas con el quinto gol de su carrera con América ante los universitarios. 😱



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Pumas, aunque replegó líneas, se negó en ir a buscar un gol más que le liquidara las aspiraciones de unas Águilas que apretaron hasta el cansancio para morir con la cara en alto.

Henry Martin tuvo en sus pies el gol que hubiera significado el paso a las semifinales para el América, pero falló su disparo luego de estrellarlo en el poste del arco defendido por Keylor Navas.

A pesar de la eliminación, América ha protagonizado uno de los regresos más espectaculares de los últimos años en una liguilla del futbol mexicano.

Pumas, con las sensaciones de inmerecimiento que dejó el marcador final se clasificó a semifinales, donde se enfrentará a Pachuca, equipo que dejó en el camino al bicampeón Toluca.