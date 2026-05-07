A estas alturas, "Pumas tiene las mismas posibilidades de América"

EFE

Keylor Navas, portero de Pumas, negó que su equipo, a pesar de haber sido líder del torneo Clausura, sea favorito para eliminar al América en los cuartos de final del certamen.

"Luego del partido de ida, sabemos que ellos como nosotros tenemos las mismas opciones de clasificar a la semifinal. ¿Si hubiéramos ganado 4-0 en la ida diríamos que América está muerto?, los partidos hay que jugarlos y nosotros estamos concentrados para hacerlo", afirmó el costarricense.

Navas habló en la previa del duelo de vuelta de los cuartos de final en el que los Pumas recibirán este domingo al América, luego de que en el partido de ida, del fin de semana anterior, empataron 3-3.

Los felinos avanzarán a la semifinal con un triunfo o cualquier empate, ya que clasificarán por su mejor posición en la tabla luego de la fase regular, en la que culminaron primeros, mientras que el América acabó octavo.

Concentración máxima, intensidad pura y compromiso total de cara al juego de vuelta en casa. 🧠🔥🤝#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/ru08riOZGU — PUMAS (@PumasMX) May 7, 2026

A pesar de que Pumas lleva este tipo de ventaja, el cancerbero subrayó la importancia de no distraerse con las posiciones.

"Nosotros lo tenemos claro, somos conscientes de lo que tenemos que hacer y lo primero es respetar al rival, trabajar con humildad y sacrificio para conseguir el pase a semifinal apoyados por nuestra afición", señaló.

Keylor Navas, seleccionado con su país, llegó a Pumas para el torneo de Apertura 2025 y de inmediato se convirtió titular indiscutible gracias a su liderazgo.

El tricampeón de la Champions League con el Real Madrid y ex guardameta de equipos como Paris Saint-Germain, Nottingham Forest, Newell's Old Boys y otros, se mostró entusiasmado por encarar este derbi de la Ciudad de México ante las Águilas.

"Para mí es un momento muy especial. He tenido la oportunidad de jugar muchos derbis alrededor del mundo, tener enfrente este es algo muy lindo. Como futbolista eres un privilegiado en este tipo de partidos en la que se vive la esencia del fútbol, esa fiesta en la que cada afición quiere que su equipo gane. Eso sí, deben prevalecer los valores y el respeto, por eso lo tomo con tanta felicidad", concluyó.