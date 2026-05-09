¡Chivas lo logró! Sin medio equipo titular, remontó contra Tigres

Enrique Gómez

Lo logró. Sin medio equipo titular y perdiendo por dos goles contra un equipo especialista en Liguillas, el Deportivo Guadalajara conmemoró sus 120 años de historia con una épica clasificación a las semifinales.

Las Chivas vencieron 2-0 a Tigres y superaron la ronda de los cuartos de final. Justicia deportiva para el equipo que dominó el Clausura 2026 casi de principio a fin y que utilizó el recurso de la tabla de posiciones para progresar en la Liguilla, tras un marcador global de 3-3 en la ronda de cuartos de final.

Enorme mérito el del equipo rojiblanco, pues no solo remontó sin su capitán Luis Romo ni su goleador Armando González, sino que lo hicieron contra el equipo que más lo ha hecho sufrir en los últimos años.

Así fueron los goles de este partido de vuelta por los cuartos de final del futbol mexicano:

· 1-0 (74’): Santiago Sandoval estiró el pie y le cambió la dirección a un disparo desviado

· 2-0 (77’): Doblete de Sandoval, quien techó al arquero con un cabezazo de espaldas al arco

Pese al cronómetro avanzado, el 'Rebaño' mantuvo la concentración, no cayó en desesperación y cristalizó una gran voltereta en el Estadio AKRON.

¿Cómo termina Chivas cuando clasifica como 2° lugar?

Sandoval, delantero mexicano de 18 años, asumió el reto de suplir a la ‘Hormiga’ González, campeón de goleo del torneo pasado y lo hizo con un doblete heroico, que cambió el destino del equipo rojiblanco y que destrozó el yugo que llevaba muchos años sujetando el conjunto universitario.

De esta manera, el equipo que pasó más de 10 jornadas liderando el Clausura 2026 y que en la última jornada perdió el liderato, solventó sus bajas (y bajones) para convertirse en el primer semifinalista.

Tras dar su mejor torneo corto en cuanto a puntos, el equipo de Gabriel Milito sigue en la lucha por el campeonato de la Liga MX, un galardón que se le niega desde el Clausura 2017, cuando justamente veció a Tigres.