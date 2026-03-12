Un cambio de líder para esta Jornada 11 de la Liga MX es más que probable

Enrique Gómez

Aunque Cruz Azul es el líder solitario del torneo y tiene el mejor ataque después de 11 jornadas, es probable que esta misma jornada ceda la cima de la tabla para que la tome el Toluca.

Y es que, mientras que La Máquina tendrá un duro (y vengativo) reto contra unos Pumas que han sorprendido en este torneo (para el cual desalojaron al equipo ‘celeste’ del Estadio Olímpico Universitario), el segundo lugar Toluca enfrenta al Atlas, que tiene la peor defensiva de entre todos los equipos que marchan entre los 10 primeros lugares del certamen.

Chivas, en cambio, está un poco rezagado en puntos, pero hay que recordar que tiene un juego menos y que en esta fecha se mide al último lugar en la tabla de posiciones.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta fecha número 11 del del Clausura 2026: