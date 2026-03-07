Chivas sacó el orgullo y ganó el clásico tapatío

Hiram Marín

El Estadio Jalisco vivió otra noche intensa del Clásico Tapatío, donde Guadalajara vino de atrás para imponerse 2-1 al Atlas en la Jornada 10 del Clausura 2026. Los rojinegros tomaron ventaja en el primer tiempo con un disparo de Paulo Ramírez que sorprendió al arquero Raúl 'Tala' Rangel y encendió a la afición local. El tanto parecía encaminar el partido para los Zorros en los primeros minutos.

Atlas mantuvo el control durante buena parte de la primera mitad, mientras Chivas intentaba reaccionar con Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'La Hormiga' González en ataque. El propio González tuvo una oportunidad clara desde el manchón penal, pero el delantero rojiblanco falló el cobro y dejó escapar la posibilidad del empate antes del descanso. La falla sostuvo momentáneamente la ventaja rojinegra.

Para la segunda parte, Guadalajara reaccionó y comenzó a inclinar la cancha. La insistencia encontró recompensa cuando 'La Hormiga'Vmarcó el gol del empate para el Rebaño y encendió la remontada rojiblanca. Más tarde, Ángel Sepúlveda apareció para anotar de penal el tanto que completó la voltereta y silenció el Estadio Jalisco.

Con el triunfo, Chivas sumó tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación del Clausura 2026. Atlas, en cambio, dejó escapar la oportunidad de acercarse a la zona de liguilla tras dejar ir la ventaja en casa. El Clásico Tapatío volvió a entregar intensidad y drama hasta el silbatazo final.