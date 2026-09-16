Tras su fichaje caído con Monaco, Erik Lira espera consolarse con otro título

Enrique Gómez

No fue al Monaco y quizá nunca lo haga, pero la vida sigue y Erik Lira está a punto de ganar un título legítimo con el Cruz Azul, uno de los equipos más fuertes de toda la CONCACAF.

Previo al duelo contra el Inter Miami por la Campeones Cup, el mediocampista mexicano rompió el silencio tras lo que fue su fichaje caído con el club de la liga de Francia y admitió que vivió algunos días de complejos, pero como el jugador profesional que es, está listo para brindarse al máximo con La Máquina y buscar una gran historia contra el equipo de Lionel Messi y compañía.

“Fueron dos meses bastante complicados en lo personal, pero me debo a Cruz Azul. Estoy agradecido con la institución, viviendo el momento. Por algo no se dio lo que se tuvo que dar. Ahora estoy acá, a unas horas de jugar una final y estoy listo para el reto que se viene”, comentó el mediocampista de 26 años, quien también agradeció el interés del equipo del Principado.

Erik Lira volvió a vestirse de celeste y anotó un gol que alivia

“En ningún momento estuve enojado o decepcionado, (estoy) agradecido y súper contento de poder seguir escribiendo historia en esta institución”, reviró Lira, quien no pierde la esperanza de llegar al equipo europeo en el futuro, posiblemente en el mercado de fichajes que reabre en invierno.

“Agradecimiento total para Filipe Luís y Carlos Aviña que voltearon a ver a Cruz Azul, en especial a mí. Agradecerles y yo voy a seguir trabajando para que me alcance para estar allá”, comentó en torno al técnico brasileño y del director deportivo mexicano que buscaron la contratación de Lira para el club monegasco, el cual se quedó con las manos atadas al no poder liberar una plaza de extranjero en el plantel.

Lira es el capitán del Cruz Azul y tras anotar un gol en la célebre victoria 4-3 contra el América en la Liga MX, el equipo llega de buen ánimo para buscar el título contra el campeón de la MLS esta noche en el Nu Stadium de Miami.