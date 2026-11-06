¿Qué deben hacer América, Chivas, Cruz Azul y Atlas para ser líderes?

Enrique Gómez

Hay tres equipos que apuntan conscientemente al liderato de la Liga MX para esta misma jornada y uno que hasta podría hacerse con el primer lugar sin siquiera tenerlo planteado realmente.

Para la Jornada 16 del Apertura 2026, los tres equipos más populares de la Liga MX compiten codo a codo por la cima. Literalmente es así, pues América, Chivas y Cruz Azul tienen los mismos 29 puntos y solo la diferencia de goles ubica a cada uno en un lugar diferente. Sin embargo, también hay un cuatro club con posibilidades matemáticas de liderar el torneo.

Clasificados y eliminados en la Liga MX a falta de 2 jornadas

De hecho, como Atlas juega antes que los tres líderes, podría posicionarse en lo más alto de la la tabla de posiciones al menos por un par de horas; claro, siempre y cuando responda como local.

El panorama de los cuatro equipos que podrían llegar a la última fecha como líder del torneo:

1. América (29 puntos) → Ganarle a Pumas o conseguir el mismo resultado que Chivas y Cruz Azul

2. Chivas (29) → Sacar, ante León, un mejor resultado que América y que Cruz Azul no golee

3. Cruz Azul (29) → Contra Tigres, un mejor resultado que América y ganar por un gol más que Chivas

4. Atlas (27 puntos) → Ganarle a Pachuca y que América, Cruz Azul y Chivas pierdan

Después del encuentro de los Rojinegros, la visita de Cruz Azul ante Tigres y el clásico capitalino entre Pumas y América completan la jornada sabatina, por lo que el domingo Chivas sabrá exactamente lo que debe hacer para arrebatar al primer lugar; sin embargo, si el América llega a ganar será muy complicado que lo consiga, pues tendría que ganar por más de cinco goles.

Ninguna posición está definida en la Liga MX, ni siquiera la última plaza, pues aunque Juárez la ha ocupado por todo el torneo, ya solo está dos puntos por debajo del Necaxa.