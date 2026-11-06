A falta de 2 fechas, el primer y último lugar del Apertura 2026 siguen en disputa

Enrique Gómez

Ya solo faltan dos fechas en el Apertura 2026, pero ni el primer ni el último lugar de la tabla de posiciones están definidos. Hay cuatro equipos que compiten por la cima en este fin de semana y dos que no quieren llegar a la Jornada 17 en el fondo de la tabla de posiciones, ¿verdad Necaxa y Juárez?.

Para esta Fecha 16 se disputa el último clásico de la fase regular y Pumas buscará hacer válida su ‘última vida’, acercarse a zona de Liguilla y de paso, expulsar al América de la cima… nada le gustaría más a Cruz Azul y Chivas, que tienen los mismos 29 puntos que las Águilas, pero peor diferencia de goles.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta penúltima jornada: