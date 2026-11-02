América, exonerado; no violó el reglamento de la Liga MX

Héctor Cantú

Las Águilas del América han sido exoneradas de las acusaciones hechas de haber violado el reglamento de competición de la Liga MX al haber alineado a un jugador con dos números diferentes en un mismo torneo.

A través de un comunicado, la liga del futbol mexicano ha dejado constancia de que no hay violación a ningún reglamento por el cambio de número del futbolista Ícaro da Conceição.

“Ante las versiones que señalan una posible violación al reglamento por la utilización de los número 27 y 217 por parte del jugador ícaro Da Conceicao del Club América, la Liga BBVA MX aclara que no existe una violación al reglamento de Competencia, toda vez que el cambio de numeración se realizó conforme a la disposiciones reglamentarias aplicables”, se lee en el comunicado.

En él, la Liga MX explica que el cambio de número se debió a que el futbolista fue inscrito en el primer equipo con el número 27 para el torneo Apertura 2026 y después, enviado a la categoría Sub 21, movimiento formalizado el 10 de septiembre, por lo que, conforme al reglamento se le fue adjudicado el número 217.

Con esta postura se nulifica cualquier planteamiento de infracción al reglamento de competición por parte del América en este torneo.

Ícaro da Conceição, de nacionalidad brasileña, jugó con el primer equipo de las Águilas del América seis partidos ante Querétaro, Atlante, San Luis, Puebla, Cruz Azul y Necaxa.

A partir de la jornada 11 fue inscrito con el equipo sub 21 donde vio minutos ante Monterrey y León.