Tambaleándose, pero América sigue siendo rey del Apertura 2026

Enrique Gómez

Tambaleándose y lejos de su mejor nivel, pero el América sigue siendo el ‘rey’ del Apertura 2026.

Un empate le alcanzaba al 'Ave' para defender el liderato al menos por una jornada más y lo consiguió gracias a un penal en tiempo de compensación que significó el doblete para Henry Martín.

Marcador 2-2 entre las Águilas y el Toluca, que llegó a siete partidos consecutivos sin ganar, pero que igual demostró que está al mismo nivel que el equipo que ha dominado el certamen.

¡APARECIÓ EL CAPITÁN!



Así vivió la afición del América el segundo gol del empate de Henry Martín



? Yediberto Moreno pic.twitter.com/I5suqpcvnF — MedioTiempo (@mediotiempo) November 1, 2026

Así fueron los goles de este partido alusivo a la Jornada 15 de la Liga MX:

· 0-1 (42’): Federico Viñas ganó un balón flotado, recortó en la media luna y sacó un zurdazo

· 1-1 (62’): Tras una pésima salida del portero y tres tiros rebotados, Henry Martín no falló

· 1-2 (87’): Alexis Vega erró el penal, pero el rebote le quedó y remató con un cabezazo

· 2-2 (90’+2): Con un derechazo que engañó al portero, Henry hizo válido el penal

Curiosamente, ambos goles de penal vinieron precedidos por una tarjeta roja. El VAR llamó al árbitro para que corrigiera y expulsara a Santiago Bueno por sujetar a Paulinho en el área, mientras que Federico Pereira recibió su segunda tarjeta amarilla por reclamarle al silbante la marcación.

Así, en un cierre de torneo donde las Chivas están alcanzando su punto máximo y Cruz Azul amenaza con hilar su cuarta victoria y de esta manera empatar el primer lugar, el equipo de Guillermo Almada se las ha arreglado para mantenerse en lo más alto por diferencia de goles. Nada mal para un equipo que ha llegado a tres partidos consecutivos sin ganar y todos en casa.

Con los mismos 29 puntos que el Guadalajara, pero cuatro goles más en la sumatoria, el América se mantiene en el liderato del Apertura 2026, tal como ha sido en 11 de las 15 fechas hasta ahora.