Quizá no volvamos a ver a Raphael Veiga con el América

Redacción FOX Deportes

Raphael Veiga, autor de un gol y dos asistencias en esta temporada, será operado por una lesión en el hombro izquierdo, según anunció el América, club que lidera la Liga MX.

"El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", explicó la entidad en un comunicado, sin embargo, es probable que el jugador que pertenece al Palmeiras ya no vuelva a México, pues su préstamo caduca en dos meses y el equipo capitalino no ha mostrado interés por comprar su carta.

Lo cierto es que Veiga rara vez estuvo a la altura de la gran expectativa que generó su contratación el semestre pasado y bajo el mando del entrenador uruguayo Guillermo Almada, ha perdido protagonismo.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/EvdlY1Jh3F — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2026

El lugar de brasileño de 31 años ha sido ocupado por el español Carlos Álvarez, refuerzo para este Apertura 2026 (y de gran desempeño en las últimas semanas), donde las Águilas acumulan 27 puntos para acomodarse sin oposición en la cima.

El siguiente compromiso de las Águilas es contra el Pachuca, antepenúltimo lugar del campeonato y para el cual el conjunto azulcrema rendirá un homenaje a Guillermo Ochoa, recién retirado en el Mundial 2026.

Veiga, quien se encuentra en Sao Paulo, se perderá el próximo partido y quizá todos los demás con el América, pues de hecho el club aceptó que se hiciera todo el proceso de recuperación en las instalaciones del Palmeiras.