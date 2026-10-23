Los 4 líderes del Apertura 2026 también son los 4 más grandes de México

Enrique Gómez

Nadie tiene duda de que América, Chivas y Cruz Azul son los clubes más grandes de México. Todos estarán de acuerdo que Toluca es el equipo más cerca de llegar a ese nivel. Pero lo que sí es totalmente oficial es que estos cuatro equipos son los que lideran el Apertura 2026.

No puede ser coincidencia que, además, este pókar de clubes sean los dueños de las cuatro plantillas más valiosas del futbol mexicano, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

La tabla de posiciones en el torneo actual es casi igual a la clasificación histórica del futbol mexicano.

Los primeros clubes en llegar a 110 años en la Liga MX

Los clubes más poderosos de México y del Apertura 2026:

América

· 1ro en el Apertura 2026

· 1ro en títulos de Liga MX

· 1ro en títulos totales

· 1ro en valor de plantilla

Chivas

· 2do en el Apertura 2026

· 2do en títulos de Liga MX

· 4to en títulos totales

· 3ro en valor de plantilla

Cruz Azul

· 3ro del Apertura 2026

· 4to en títulos de Liga MX

· 2do en títulos totales

· 2do en valor de plantilla

Toluca

· 4to en el Apertura 2026

· 2do en títulos de Liga MX

· 3ro en títulos totales

· 4to en valor de plantilla

Sí, parece que el América es el amo de la Liga MX, pero incluso Cruz Azul y Toluca tienen trofeos más recientes tanto en el torneo local o en la Copa de Campeones de CONCACAF.

¿Y Pumas? Ah sí, el único miembro en el club de los "cuatro grandes" que desde hace años solo se sostiene por tradición se encuentra por debajo de la media tabla, no está dentro de los cinco equipos con más títulos de Liga MX y su valor de plantilla apenas se encuentra en el top-10.

No es solo cuestión puntos ni de dinero, es un tema de abolengo y como siempre, las jerarquías en México son muy claras y al parecer siguen rigiendo.