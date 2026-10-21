Guillermo Ochoa, listo para el "mayor anhelo" en el Estadio Banorte

Redacción FOX Deportes

Aunque solo ganó un título con el América y sucedió hace más de 20 años, Guillermo Ochoa es un ídolo y como tal recibirá un homenaje en el Estadio Banorte, a unos meses de haberse retirado.

Tras jugar 425 partidos con el club, es momento de que Ochoa reciba una gran despedida.

Para el partido por la Jornada 14 del Apertura 2026, donde las Águilas buscarán seguir en la cima del torneo, el exjugador recibirá un homenaje de parte del club donde debutó como profesional y el único donde jugó en México, una institución en la que militó en dos etapas diferentes y con la cual se proclamó campeón en el Clausura 2005, en un equipo de época dirigido por Mario Carrillo.

Volver a CAsa significa más de lo que se puede decir con palabras. Guillermo Ochoa lo sabe muy bien. ??



Les esperamos el 25 de octubre. ⬇️

J14 ⚔️ América vs. Pachuca

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¡Celebremos juntos a nuestro histórico portero! ?? pic.twitter.com/F9j3nKXuBC — Club América (@ClubAmerica) October 21, 2026

“Volver a casa es regresar al lugar donde empezó mi sueño. Aquí crecí como futbolista, aquí aprendí lo que significa defender estos colores. Siempre será muy especial reencontrarme con toda la afición del América. Su apoyo ha sido parte de mi historia y volver a sentir ese cariño es un orgullo enorme”, dijo Ochoa en un video a través de las redes del equipo capitalino.

‘Memo’, nacido en Guadalajara hace 41 años, es uno de los jugadores más queridos en la historia moderna de las Águilas.

Ochoa también recibió un reconocimiento en la última Fecha FIFA con la Selección Mexicana, tras lo que fue su participación (y eventual retiro) en la Copa del Mundo del 2026, donde el Tri disputó cuatro partidos en el Estadio Banorte, lugar al que nuevamente acudirá el domingo 25 de octubre.