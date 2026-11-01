Chivas aterroriza al Atlante y amenaza al América

Enrique Gómez

Para aspirar a ser líder en la Liga MX hay que jugar al máximo nivel y esta noche, Chivas lo logró.

Con la victoria 4-2 sobre el Atlante, el conjunto rojiblanco alcanzó la cima provisionalmente, llegó a 25 goles anotados e hiló su tercera victoria consecutiva justo cuando más vale, en la recta final.

El equipo de Gabriel Milito está a la altura de cualquier gran candidato al título en este Apertura 2026.

Con 29 puntos, es un hecho que el Guadalajara estará en la Liguilla y es altamente probable que lo hará dentro de los cuatro primeros lugares, es decir, le tocará recibir en casa la vuelta de los cuartos de final y avanzará a la siguiente ronda incluso si hubiera empate en el marcador global.

Chivas es una máquina de goles y no extraña a ‘Hormiga’ González

Así fueron los goles de este emocionante encuentro en el Estadio AKRON:

· 1-0 (9’): Santiago Sandoval ganó un balón flotado al área y definió con poco ángulo

· 2-0 (35’): Autogol de Diogo Bagüí, quien desvió una diagonal a media altura

· 3-0 (53’): Gran centro frontal y Sandoval cabeceó antes de que llegara el portero

· 3-1 (60’): De ‘medio’ escorpión, Martín Sarrafiore impactó un balón que le quedó atrás

· 4-1 (64’): Con un doble recorte a velocidad, Efraín Álvarez definió con un derechazo

· 4-2 (83’): Penal bien cobrado por Jhojan Julio, quien engañó al portero Rangel

El golazo de Sarrafiore ? pic.twitter.com/m5rlNbJPyl — Atlante FC ?⚽️ (@Atlante) November 1, 2026

Mención aparte para el tremendo recurso de Sarrafiore, pues con la parte externa del pie izquierdo y lanzado hacia al frente, alcanzó a impactar el balón para llevarlo a la red. El gol generará muchas interacciones, pero no puntos, pues los ‘Potros’ se quedaron muy lejos de empatar.

Con esta derrota, el Atlante está oficialmente eliminado en este Apertura 2026, por lo que pasará las últimas dos jornadas de su torneo de regreso a la Liga MX sin posibilidades de clasificar.

Chivas, en cambio, peleará por terminar el torneo en la cima de la tabla, un objetivo que estuvo muy cerca de conseguir el torneo pasado, hasta que perdió la cima en la última fecha.